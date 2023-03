Jornada de Pesquisa e Tecnologia acontece no Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal completa um ano de inauguração nesta terça-feira (28), e para celebrar essa data importante irá realizar de 28 a 31 de março a I Jornada de Pesquisa e Tecnologia. O evento contará com exposições, apresentações artísticas, científicas, educativas e culturais, além da palestra do arquiteto Rodrigo Ohtake, filho do Ruy Ohtake, projetista do empreendimento.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas através do catálogo de cursos da EscolaGov pelo link http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/1876. A carga horária será de 30 horas, com certificado.

De caráter técnico-científico, a jornada pretende promover integração e intercâmbio de conhecimento com pesquisadores e instituições parcerias em torno dos pilares do complexo, sendo eles a pesquisa, conservação, educação ambiental, inclusão, tecnologia e inovação e lazer.

Durante a realização do evento serão inaugurados novos espaços voltados a pesquisa e desenvolvimento tecnológico dentro do complexo do Bioparque Pantanal, sendo eles o CCPN (Centro de Conservação de Peixes Neotropicais) e o Circuito Sustentável de Aquaponia. A programação também conta com o lançamento do Alfabeto do Clubinho Pantaneiros, voltado para Educação Ambiental e palestras com representantes dos maiores e mais renomados aquários do Brasil.