O Pantaneiro visita Campus Party Brasil

A equipe do site O Pantaneiro marcou presença no Campus Party Brasil, grande festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade, que começou a edição de 2024 na última terça-feira, 9.

O evento acontece até às 12h do domingo (14), no Expo Center Norte, em São Paulo.

A edição deste ano debate, de forma democrática, o uso da Inteligência Artificial (IA) nos dias de hoje.

Em comunicado à imprensa Tonico Novaes, CEO da Campus Party, destacou que estava super contento coma 16ª edição.

“É um marco importante para nós a realização do encontro, que serve como um catalisador de desenvolvimento tecnológico e econômico para a cidade. Com mais de 100 mil visitantes previstos e inúmeras atividades, o evento promove um ambiente vibrante de troca de conhecimento e ideias inovadoras, fortalecendo a posição do município como líder em tecnologia e inovação.”

Até domingo serão mais de 400 palestras e atividades durante 24 horas por dia. Os participantes podem transitar entre apresentações de startups, competições de robótica e palestras de especialistas em diferentes áreas da tecnologia.

O evento reúne um público entre 18 a 25 anos, que têm a possibilidade de acampar dentro do Expo Center Norte.



