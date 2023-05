Pantanal moderno: áreas de conservação da Serra do Amolar recebem internet

Rede vai auxiliar trabalhadores, moradores e pesquisadores na comunicação / Foto: Divulgação

A cada dia a tecnologia chega ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. A novidade desta quarta-feira, 17, é a instalação de um sistema via satélite para acesso à internet, com velocidade de 200 MB, passa a funcionar em áreas da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar.

Conforme o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), a "Rede Amolar" vai permitir que técnicos do IHP, pesquisadores e visitantes consigam obter comunicação, mesmo em áreas remotas do Pantanal.

A antena portátil busca automaticamente o melhor sinal de satélite e os demais aparelhos funcionam a partir de energia solar.

O trabalho de conservação e produção de natureza pelo instituto aproveita a tecnologia para garantir a melhor manutenção do corredor de biodiversidade que a Rede Amolar proporciona.