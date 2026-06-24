Acessibilidade

24 de Junho de 2026 • 16:32

Buscar

Últimas notícias
X
Junho Prata

Polícia Científica de MS orienta idosos sobre golpes digitais e segurança na internet

Ação realizada em Campo Grande reuniu participantes do Junho Prata e apresentou dicas para evitar fraudes em aplicativos, redes sociais e serviços bancários

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 16:05

Atualizado em 24/06/2026 às 16:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ação do Núcleo de Computação Forense reuniu 22 participantes e mostrou como confirmar mensagens suspeitas, proteger contas e preservar vestígios / Maria Ester Jardim Rossoni

Com o aumento dos golpes aplicados por meio de celulares e redes sociais, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul promoveu uma palestra voltada à conscientização e proteção de pessoas idosas contra fraudes digitais. A atividade foi realizada nesta terça-feira (23), em Campo Grande.

A ação integrou a programação do Junho Prata, campanha de valorização e defesa dos direitos da população idosa, e foi conduzida pelo Núcleo de Computação Forense da Polícia Científica. O evento reuniu 22 participantes na Associação Amor pela Vida. Durante o encontro, os idosos receberam orientações práticas para identificar tentativas de golpe e agir com segurança diante de mensagens suspeitas, pedidos de transferência bancária e contatos feitos por aplicativos de mensagens.

Segundo o perito criminal Jefferson Lucena, especialista em Computação Forense e Segurança da Informação, os criminosos costumam explorar sentimentos como urgência, medo, confiança e a promessa de vantagens financeiras para enganar as vítimas.

Entre os exemplos apresentados estavam os falsos pedidos de Pix feitos por supostos familiares, mensagens com links suspeitos, perfis clonados em redes sociais e ofertas de produtos com preços muito abaixo dos praticados no mercado.

A principal recomendação foi interromper qualquer contato suspeito e confirmar as informações por outro canal antes de realizar pagamentos, fornecer dados pessoais ou acessar links enviados por desconhecidos.

Além das orientações de prevenção, os participantes também receberam informações sobre como proceder caso já tenham sido vítimas de um golpe. Conversas, áudios, números de telefone, links e comprovantes de transações podem servir como vestígios digitais importantes para as investigações e devem ser preservados.

Os especialistas também orientaram sobre medidas simples que ajudam a aumentar a segurança digital, como ativar a autenticação em duas etapas, utilizar senhas fortes, manter aplicativos atualizados e restringir a exposição de informações pessoais em perfis públicos.

Ao final da atividade, os participantes receberam materiais educativos com dicas de segurança para compartilhar com familiares e amigos. A iniciativa buscou reforçar a autonomia dos idosos no uso da tecnologia, permitindo que continuem acessando serviços, realizando pagamentos e mantendo contato com familiares de forma mais segura.

Para os organizadores, a informação é uma das principais ferramentas de prevenção, especialmente em um cenário em que os golpes virtuais se tornam cada vez mais frequentes e sofisticados.

Idosos receberam orientações práticas para identificar tentativas de golpe - Maria Ester Jardim Rossoni

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

GALERIA DE FOTO

Lançamento da Retrocar MS

Publicidade

Tecnologia

Corpo de Bombeiros lança sistema digital para modernizar credenciamento em MS

ÚLTIMAS

Futebol amador

Presidente da LEA celebra sucesso da 5ª Copa Aquidauana: "superou as expectativas"

Adriano Rodrigues citou casa cheia na final e afirmou que a competição reflete um projeto contínuo desenvolvido pela atual gestão nos últimos anos

AQUIDAUANA

Ferro-gusa impulsiona cadeias industriais e fortalece a economia

Produzido em Aquidauana, material é essencial para setores estratégicos da indústria brasileira e contribui para a geração de emprego e renda na região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo