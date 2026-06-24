Polícia Científica de MS orienta idosos sobre golpes digitais e segurança na internet

Ação do Núcleo de Computação Forense reuniu 22 participantes e mostrou como confirmar mensagens suspeitas, proteger contas e preservar vestígios / Maria Ester Jardim Rossoni

Com o aumento dos golpes aplicados por meio de celulares e redes sociais, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul promoveu uma palestra voltada à conscientização e proteção de pessoas idosas contra fraudes digitais. A atividade foi realizada nesta terça-feira (23), em Campo Grande.

A ação integrou a programação do Junho Prata, campanha de valorização e defesa dos direitos da população idosa, e foi conduzida pelo Núcleo de Computação Forense da Polícia Científica. O evento reuniu 22 participantes na Associação Amor pela Vida. Durante o encontro, os idosos receberam orientações práticas para identificar tentativas de golpe e agir com segurança diante de mensagens suspeitas, pedidos de transferência bancária e contatos feitos por aplicativos de mensagens.

Segundo o perito criminal Jefferson Lucena, especialista em Computação Forense e Segurança da Informação, os criminosos costumam explorar sentimentos como urgência, medo, confiança e a promessa de vantagens financeiras para enganar as vítimas.

Entre os exemplos apresentados estavam os falsos pedidos de Pix feitos por supostos familiares, mensagens com links suspeitos, perfis clonados em redes sociais e ofertas de produtos com preços muito abaixo dos praticados no mercado.

A principal recomendação foi interromper qualquer contato suspeito e confirmar as informações por outro canal antes de realizar pagamentos, fornecer dados pessoais ou acessar links enviados por desconhecidos.

Além das orientações de prevenção, os participantes também receberam informações sobre como proceder caso já tenham sido vítimas de um golpe. Conversas, áudios, números de telefone, links e comprovantes de transações podem servir como vestígios digitais importantes para as investigações e devem ser preservados.

Os especialistas também orientaram sobre medidas simples que ajudam a aumentar a segurança digital, como ativar a autenticação em duas etapas, utilizar senhas fortes, manter aplicativos atualizados e restringir a exposição de informações pessoais em perfis públicos.

Ao final da atividade, os participantes receberam materiais educativos com dicas de segurança para compartilhar com familiares e amigos. A iniciativa buscou reforçar a autonomia dos idosos no uso da tecnologia, permitindo que continuem acessando serviços, realizando pagamentos e mantendo contato com familiares de forma mais segura.

Para os organizadores, a informação é uma das principais ferramentas de prevenção, especialmente em um cenário em que os golpes virtuais se tornam cada vez mais frequentes e sofisticados.

Idosos receberam orientações práticas para identificar tentativas de golpe - Maria Ester Jardim Rossoni