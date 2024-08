Praça da Liberdade recebe internet gratuita no Festival de Inverno

Internet Free Bonito / Foto: Alvaro Rezende

Na Capital do Ecoturismo, sinal de internet foi problema por muito tempo para quem queria postar do celular as fotos dos passeios. Isso está mudando. Durante o Festival de Inverno de Bonito, a Praça da Liberdade, no centro do município, ganhou uma internet de alta velocidade, gratuita.

Para usar, basta fazer um cadastro rápido e simples, precisando informar apenas nome completo, telefone e e-mail. Quem testou, aprovou. É o caso do intérprete de libras Marcos Fábio. “O sinal tá perfeito próximo ao tótem. “Às vezes ele pede pra você fazer o login novamente, mas assim, quanto à qualidade do sinal está perfeito. Você entra no Instagram, Facebook, no WhatsApp tranquilamente. Perfeito”, contou.

E vale lembrar: mesmo com o fim do Festival, o serviço vai continuar disponível para quem quiser. Maria Rosa, moradora de Bonito, aproveitou para acessar o TikTok. “O cadastro foi bem simples. Pede e-mail, nome completo, telefone, aí foi bem rápido. E a internet está funcionando bem. Está entrando todos os aplicativos bem. No TikTok, o mais pesado, abriu rapidinho”, disse. Ela afirmou ainda que a internet oferecida pelas operadoras de telefonia são muito lentas na cidade, daí a importância da rede pública de wi-fi.

A internet gratuita na praça, que é palco de várias atrações do Festival de Inverno, é resultado da PPP (Parceria Público-Privada) chamada de Infovia Digital, que consiste na prestação de serviços de transporte de voz, dados e imagem, mediante construção, operação e manutenção de infraestrutura de rede de fibra óptica de alta capacidade, interligando os 79 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul e todos os equipamentos das unidades públicas estaduais, além de oferecer wi-fi gratuito em praças públicas.

A população que vai ser beneficiada com a Infovia Digital é de 1,7 milhão de habitantes. A PPP engloba a implantação de 6.950 Km de fibra óptica; fornecimento de 15.000 equipamentos para ramais IP; disponibilização de wi-fi gratuito para 119 praças públicas; e 1.500 pontos de acesso nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, atendendo todos os órgãos e entidades do Poder Executivo: secretarias, autarquias e fundações, escolas e universidades estaduais, agências fazendárias, hospitais regionais, estabelecimentos penais, delegacias de polícia, defensorias públicas e procuradorias do Estado.

Entre os benefícios do projeto estão maior comunicação entre as unidades do Governo do Estado mediante aumento da velocidade de transmissão de dados de 4MBps para 30MBps; ampliação da capacidade total de transmissão de dados de 4Gbps para 215 Gbps; redundância da rede em, no mínimo, 50 municípios, evitando que o rompimento da rede comprometa a continuidade dos serviços; redução significativa dos custos proporcionais de serviços de telecomunicações; e expansão da capacidade da rede para suportar implantação de serviços de alta demanda de banda como videomonitoramento, diagnóstico de imagens médicas e ensino a distância.