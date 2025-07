Programa Voucher Desenvolvedor capacitou 238 alunos em MS

Assessoria

Com capacitação técnica gratuita e foco na empregabilidade, 238 alunos de cinco municípios de Mato Grosso do Sul estão concluindo o Programa Voucher Desenvolvedor e prontos para atuar no setor de tecnologia. Os formandos são das turmas iniciadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Somente na Capital, 177 alunos participarão da primeira cerimônia de formatura, que acontece nesta sexta-feira (25), às 8h, no Centro de Convenções José Roberto Tadros.

O programa é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da SED, em parceria com o Senac e Sistema Comércio MS. Os alunos estão se formando no curso técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A iniciativa atende a uma demanda de mercado na área de tecnologia em Mato Grosso do Sul, que segue com alta taxa de empregabilidade. Dos 238 formandos, cerca de 30% já está contratado.

“Esse curso me deu um norte sobre o que eu poderia fazer na área de tecnologia. Me ajudou bastante a decidir o que quero para o meu futuro, que é continuar nessa área mesmo. Ele também foi essencial para o meu crescimento pessoal. Antes, eu era muito tímida, não conseguia falar com ninguém. Mas, com os projetos que tivemos que apresentar, assumi papel de liderança com meus colegas e isso me fez evoluir muito. Foi por causa desse curso que eu decidi fazer faculdade na área”, comenta Lorena de Lima Pinheiro, 19 anos, que já atua na área e viu no curso a chance de se encontrar profissionalmente.

Lorena hoje é colaboradora da Nota Control Tecnologia, uma das empresas parceiras do programa que abriu espaço para estágios e já efetivou dois alunos formados pelo Voucher Desenvolvedor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp- 67 99856-0000

TikTok- @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!