PS6 e novo Xbox devem disputar mercado com foco em IA e jogos híbridos

Um novo vazamento colocou fogo na disputa entre Sony e Microsoft. Segundo informações divulgadas pelo site TudoCelular, os sucessores do PlayStation 5 e do Xbox Series X já estariam em desenvolvimento sob os nomes provisórios PlayStation 6 e Xbox Helix.

De acordo com o rumor, a Microsoft estaria apostando em uma estratégia diferente para a próxima geração: em vez de um único console tradicional, o “Helix” poderia funcionar como uma plataforma híbrida, aproximando ainda mais o ecossistema Xbox do universo do PC e da nuvem. A ideia reforçaria o movimento da empresa em direção ao Game Pass, streaming e integração multiplataforma.

A Sony, por outro lado, seguiria um caminho mais clássico com o suposto PS6, priorizando hardware dedicado de alto desempenho e experiências exclusivas. Ainda não há especificações técnicas confirmadas, mas o vazamento menciona avanços significativos em processamento gráfico, inteligência artificial e tecnologias de upscaling para jogos em resolução mais alta.

Embora os detalhes sejam empolgantes, é importante tratar tudo como rumor. Nem Sony nem Microsoft comentaram oficialmente as informações, e os nomes “PS6” e “Xbox Helix” podem ser apenas codinomes internos de projetos ainda distantes do lançamento.

O que torna a história relevante é o contexto do mercado. A atual geração completou cerca de seis anos em 2026, e a indústria já começa a discutir os próximos passos para consoles capazes de lidar com gráficos mais complexos, ray tracing avançado e integração crescente com serviços online.

Se os rumores se confirmarem, a próxima “guerra dos consoles” pode ser menos sobre quem tem o aparelho mais potente e mais sobre qual ecossistema oferece a melhor experiência contínua entre console, PC e nuvem.

Por enquanto, os jogadores terão de esperar por anúncios oficiais. Mas uma coisa é certa: a corrida pela próxima geração já começou nos bastidores.