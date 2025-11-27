Rota Bioceânica é tema de encontro em Jardim

O Pantaneiro

O município de Jardim realiza, nesta quinta-feira (27), o Bioceânica Experience – Desenvolvimento Territorial, Inovação, Turismo e Cultura. O evento reúne representantes de instituições públicas, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir temas relacionados ao Corredor Bioceânico e aos impactos previstos para Mato Grosso do Sul e países que integram a rota.



A programação ocorre ao longo do dia em diferentes pontos da cidade, como Centro de Convenções, UEMS, Hotel Garden e Praça do Encontro.



Abertura e sanção da Lei Municipal de Inovação



As atividades começaram às 7h com o credenciamento dos participantes. Às 8h foi realizada a abertura oficial, conduzida pelas instituições organizadoras: Prefeitura de Jardim, IFMS, UEMS, Sebrae e Conexão Bioceânica.

Durante a solenidade, o prefeito de Jardim, Juliano da Cunha Miranda (Guga), realizou a promulgação da Lei Municipal de Inovação. A legislação estabelece diretrizes voltadas à ciência, pesquisa, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico no município.



Estiveram presentes o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho; o diretor-geral do IFMS, Luciano Rodrigues Duarte; e o gerente regional do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, além de representantes de órgãos estaduais e municipais.



Antes da abertura, algumas autoridades registraram manifestações. Laércio Alves de Carvalho destacou a atuação conjunta das instituições. Luciano Duarte recordou que há um ano foram iniciadas as discussões para implantação do ecossistema de inovação. O prefeito Juliano da Cunha Miranda comentou sobre o avanço esperado com a consolidação da Rota Bioceânica.



Painéis da manhã



Às 9h, teve início o painel Mato Grosso do Sul na Rota da Inovação, com mediação de Ricardo Senna, secretário-executivo da Semadesc, e participação de Bruno Wendling, presidente da Fundação de Turismo de MS, e Ruberval Franco Maciel, da UEMS.



Na sequência, às 10h, ocorreu o painel Possibilidades da Rota Bioceânica para o Turismo: que rota seguimos?, mediado por Fábio Orlando Eichenberg e com participação de Fabrícia Barbosa Lima, Edson Moroni, Breno Amorin e Bolivar Porto.



Debates da tarde



Os painéis da tarde são realizados na UEMS. Às 14h ocorre o debate Conexão Rota Bioceânica: a cultura, a economia e o transporte entre fronteiras, com Fabio Pellegrini, James Jorge Barbosa e Eduardo Casarotto, sob mediação de Paula Batistela.



Às 15h, Moacir Juliani e Ruberval Franco Maciel participam do painel Inovação, Interculturalidade e o Futuro Digital, mediado por Michele Serafim dos Santos.



Às 16h, Tiago Calves Nunes, Jhersyka Cleve, Arlinda Cantero Dorsa e Adelia Maria Azevedo discutem A riqueza dos saberes ancestrais e a integração cultural e de bioprodutos pela Rota Bioceânica.







Atividades no Hotel Garden

Às 13h30 ocorre a abertura dos trabalhos com autoridades no Hotel Garden. Às 14h30, representantes institucionais apresentam a iniciativa Movimenta e participam da assinatura do Pacto de Desenvolvimento Regional.



O painel Integração Continental: desafios e oportunidades da Rota Bioceânica de Capricórnio está previsto para 15h30, com Pedro Silva Barros e Sandra Amaral, sob mediação de Matheus Oliveira.



Às 17h, Edson Vilela e Igor Silva integram o painel Construindo Territórios Inovadores: a nova geografia do desenvolvimento regional, mediado por Claudio George Mendonça.



Encerramento no período da noite



O encerramento ocorre na Praça do Encontro, com início às 18h, na 2ª Feira de Economia Criativa da Rota Bioceânica.



Às 19h, serão apresentados os finalistas da Maratona de Inovação e em seguida ocorrerá a premiação. O fechamento oficial está previsto para 20h.



O Bioceânica Experience é realizado pelo Ecossistema Local de Inovação Jardim e Guia Lopes da Laguna, UEMS, IFMS, Sebrae e Prefeitura de Jardim, com apoio de instituições estaduais, municipais, universidades e entidades do setor produtivo.