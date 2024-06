Senna destaca inovação no Pantanal Tech MS e antecipa agenda para 2025

UEMS de Aquidauana sedia evento / O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana se torna o epicentro da inovação e tecnologia com a realização do Pantanal Tech MS, evento que promete ser uma referência para o estado de Mato Grosso do Sul. Organizado pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em parceria estratégica com o Governo do Estado, o Pantanal Tech MS surge como um marco para o desenvolvimento educacional e tecnológico da região, até o próximo sábado, 29.

O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, saudou os participantes durante a abertura oficial, destacando a grandiosidade alcançada pelo evento. "Começamos a programar um evento que não tínhamos ideia da dimensão que ele ia tomar, mas ele ficou à altura daquilo que a UEMS representa para o estado de Mato Grosso do Sul. Acho que isso é importante deixar muito claro", afirmou Senna, demonstrando otimismo em relação ao impacto do evento. Com o objetivo de integrar educação, ciência, tecnologia e inovação como pilares estratégicos de crescimento, o Pantanal Tech MS reúne instituições públicas, empresas privadas e estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UEMS, como Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. A programação inclui exposições, demonstrações técnicas, vitrines tecnológicas, painéis empresariais, conferências e palestras sobre temas relevantes para o desenvolvimento econômico da região pantaneira. Segundo informações do Governo de MS, o evento é uma oportunidade ímpar para os profissionais locais conhecerem e aplicarem novas tecnologias que podem transformar o panorama agrícola e ambiental da região. Além disso, visa fomentar parcerias estratégicas entre o setor público e privado, fortalecendo a economia local através da inovação.

O Pantanal Tech MS será realizado na própria unidade de Aquidauana da UEMS, prometendo não apenas discutir o futuro da tecnologia no Pantanal, mas também colocar Mato Grosso do Sul no mapa das iniciativas inovadoras no Brasil. Com expectativas altas para esta edição, o governo já adianta que o sucesso do evento pavimentará o caminho para uma edição ainda mais impactante em 2025.

O Governador Eduardo Riedel deve visitar o evento no sábado. Para mais informações sobre a programação completa e como participar, os interessados podem acessar o site oficial.