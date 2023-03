Servidores recebem treinamento das Controladorias-Gerais da União

Oficina de Treinamento e-PAD / (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (2), das 8h às 16h30, a CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com a CGU (Controladoria-Geral da União) realiza a “Oficina de Treinamento e-PAD”, no laboratório de informática da Fundação Escola de Governo (Escolagov), que oferece apoio.

O evento tem como público-alvo servidores do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), SED (Secretaria de Estado de Educação), AEM (Agência Estadual de Metrologia), Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS), SAD (Secretaria de Estado de Administração), Uems (Universidade Estadual de MS) e SES (Secretaria de Estado de Saúde).

A capacitação em conjunto das equipes possibilita ampliar o conhecimento sobre o e-PAD, uma ferramenta informatizada destinada à sistematização de atividades correcionais. Serão apresentados casos práticos para que os participantes desenvolvam a correta navegabilidade no ambiente de treinamento para que não haja dúvidas quando estiverem trabalhando com casos reais de execução no sistema.

Para Mayra Adriana Luiz Pereira Marcondes, da SES (Secretaria de Estado de Saúde), as expectativas são positivas. “Espero que quando houver a implantação do sistema melhore o serviço, que tenha mais praticidade devido à digitalização, além da economia de papel. A capacitação é importante porque traz mais confiança quando for a hora da execução do trabalho", comenta.

Jean Lacerda, que atua no Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), acrescenta que com o treinamento espera que “haja um maior controle e celeridade na execução dos trabalhos”.

Outro participante da oficina que está com boas expectativas é o servidor Alex Balero Lessa, da AEM (Agência Estadual de Metrologia). “Só pelo fato do e-PAD ofertar a padronização do serviço, não deixar que nenhuma etapa seja descumprida e acelerar o processo será muito bom”, conclui.

A unidade responsável pela implantação do e-PAD é a de Procedimentos Preliminares, da Corregedoria-Geral, da CGE-MS. Mato Grosso do Sul é o Estado piloto no Projeto de Nacionalização do e-PAD (desenvolvido pela CGU) – que é uma ferramenta informatizada destinada à sistematização de atividades correcionais – no âmbito do Poder Executivo, junto às Unidades Setoriais e Seccionais do Sistema de Controle Interno.

A Controladoria-Geral de MS é a primeira instituição - em âmbito estadual -, no Brasil, a realizar a difusão, implantação e implementação do sistema junto às Unidades de Controle Interno.

Estiveram presentes na abertura do evento a chefe da Unidade, Renata Lara Diniz Brandão e a corregedora-geral do Estado, Luciana da Cunha Araújo Matos de Oliveira. O auditor do Estado Helder Braz Alcantara é o responsável pela monitoria e auxílio presencial da turma.