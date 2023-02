Software de fluxograma conheça as 6 melhores ferramentas

Divulgação

A internet está recheada de opções de softwares de fluxograma e às vezes fica difícil saber qual é o melhor para o seu trabalho.

Fluxogramas têm se tornado essenciais na hora da organização de diferentes estruturas, ou seja, organogramas, mapas de produtos, mapas de sites, fluxo de funcionamento e mais.

Existem até algumas regras para criar fluxogramas que facilitam o trabalho das pessoas, mas o que é realmente indispensável, é uma ferramenta online que possa auxiliar em sua criação. Com ela a pessoa responsável pelo fluxograma consegue economizar, tempo, dinheiro e esforço, além de resolver tudo com mais facilidade.

Com o software correto, é possível criar um fluxograma para tomada de decisões com 5 passos simples, facilitando assim, a comunicação entre equipes, aumentando a eficácia na coordenação de projetos e até possibilitando a melhora em outros ambientes.

Mas com tantas opções disponíveis, qual o melhor software de fluxograma disponível na internet? Aqui estão as 6 melhores opções para você.

1 - EdrawMax

O primeiro software na lista de melhores criadores de fluxograma é o EdrawMax. Ele é extremamente intuitivo e fácil de usar. Por esse motivo, todos os desenhos feitos nele acabam ficando com um visual profissional.

O EdrawMax conta com milhares de vetores gráficos, possui uma interface de arrastar e soltar e ainda tem uma série de símbolos que seguem o padrão internacional da indústria e que podem ser utilizados para a criação do seu fluxograma. Ou seja, ele também pode ser utilizado para fazer diagramas de fluxo de dados e trabalho e também BPMN. Apesar disso, você também consegue editá-los, alterando cor, ajustando linhas e personalizando da sua maneira.

Essa ferramenta de fluxograma também permite que você exporte seus desenhos em variados formatos, como o Visio, PDF, Word, PowerPoint e mais. Ela também aceita uma integração com parceiros OEM, permitindo a distribuição de seus pacotes para outras pessoas como uma sublicença.

Por fim, mas não menos importante, o EdrawMax funciona em uma versão gratuita, possui teste grátis de 30 dias para quem deseja assiná-lo e ainda oferece um valor acessível por sua versão paga.

Benefícios:

Interface intuitiva e fácil de usar

Possui versão gratuita

Excelente custo-benefício

Milhares de templates editáveis disponíveis

Biblioteca de símbolos que seguem padrão internacional

Auxilia na construção do desenho sem dificuldade

Pode ser utilizado para diferentes funções

2 - Cacoo

A próxima ferramenta de fluxograma é o Cacoo. Ele tem uma interface simples, rápida e intuitiva, que facilita toda a criação do seu desenho e por isso mereceu o segundo lugar da lista. Para criar fluxogramas online com ele, é só criar as formas e ir clicando no botão de conexão. Simples, né?!

Assim como o EdrawMax, o software também conta com uma biblioteca de símbolos disponível para os usuários. Além disso, ele também tem a possibilidade de edição simultânea, ou seja, várias pessoas podem trabalhar no mesmo fluxograma ao mesmo tempo. Conseguindo até comentar e conversar por vídeo dentro da ferramenta.

O Cacoo possui uma versão de teste gratuita, mas o seu preço é super em conta, aumentando a vantagem dele em relação aos outros.

Benefícios:

Fluxogramas e diagramas podem ser exportados em PDF

Possibilidade de edição simultânea

Possui vários símbolos para utilização

Interface simples e intuitiva

Contras:

Não há atualização de diagramas que foram feitos com ferramentas antigas

O software de fluxograma trava em alguns momentos

Poucas opções de templates

3 - VisualParadigm Online

O VisualParadigm Online, também conhecido como VP Online Diagrams, é um excelente software de fluxograma porque cria seus diagramas de forma fácil e rápida. Ele permite que você apenas arraste e clique na hora de criar suas linhas e formas, além de ter um guia de alinhamento para deixar tudo reto e encaixado.

Outra vantagem dessa ferramenta de fluxograma é que seu editor parece uma planilha que rastreia e interpreta os dados de forma inteligente. Ela também tem integrações com a Net Bean, VisualStudios e Eclipse.

O VisualParadigm Online gera e compartilha fluxogramas em formatos de PDF, PNG, JPG, GIF e SVG.

Benefícios:

Possui tutoriais para ajudar a trabalhar com a plataforma antes de usar a versão paga

Tem uma versão gratuita para testes

Permite trabalhar de forma colaborativa

Editor simples devido a ferramenta de clica e arrasta

Contras:

Não tem a interface tão bonita e, por isso, é difícil de usar em alguns momentos

Para iniciantes é complicado aprender a utilizar a ferramenta de fluxograma



4 - ConceptDraw Diagram

Outra ferramenta de fluxograma que funciona muito bem é o ConceptDraw Diagram. Nele é possível organizar e formatar diagramas de diferentes complexidades, projetar estênceis personalizados, criar gráficos dinâmicos e também criar fluxogramas de aparência profissional.

Nele você encontra painéis laterais intuitivos que facilitam o seu trabalho, além de oferecer várias imagens em grupos contextuais na sua biblioteca. E tem mais, esse software oferece a opção de importar e exportar arquivos para o formato do Visio.

Benefícios:

Biblioteca com muitas imagens disponíveis

Pode ser utilizado em diferentes funções

Projeta diagramas complexos

Contras:

Valor muito alto

As formas do software são um pouco grosseiras

Período de teste curto



5 - Lucidchart

O Lucidchart é excelente para o trabalho em equipe online. Com compartilhamento seguro, ele também oferece colaboração em tempo real e cria diagramas que podem ser compartilhados na nuvem.

Ele é fácil de usar, possui vários recursos de importação, exportação e integração e pode ser utilizado em diferentes sistemas - Mac, Linux, PC e também em smartphones. Sua biblioteca também possui mais de 700 modelos de templates disponíveis e formas que podem ser utilizadas apenas com o arrastar e soltar.

Esse software de fluxograma também cria mapas mentais, wireframes, protótipos, organogramas e muito mais.



Benefícios:

Possui mais de 500 templates disponíveis

É possível fazer download em diferentes formatos

Dá pra importar arquivos do Zapier, Excel, LinkedIn, SalesForce, SalesNavigator, etc.

Possui versão gratuita

Contras:

Difícil integração com outras ferramentas

Maioria dos temas disponíveis na biblioteca são para desenvolvimento de software

6 - Visme

O Visme chega nessa lista com uma proposta um pouco diferente das anteriores. Esse software de fluxograma online oferece templates pré-configurados para seus usuários. Por esse motivo, é bastante intuitivo e funciona bem para profissionais e amadores.

Mesmo com a pré-configuração, é possível adicionar vídeos e áudios no seu trabalho para deixá-lo mais pessoal. No Visme você consegue montar rapidamente diagramas de árvore super precisos e até criar mapas de conceito relacionando personagens.

Benefícios:

Oferece muitos templates pré-configurados

É possível montar um fluxograma em minutos

Possui uma boa variedade de conteúdos

Fácil e simples de usar

Contras:

Por possuir templates pré-configurados, não permitem muita edição

Opções gratuitas são limitadas

Interface complicada inicialmente

Além dos softwares de fluxograma citados acima, vários outros estão disponíveis para serem utilizados online ou no desktop. Essas são apenas algumas das melhores opções.

Contudo, em uma análise geral, o EdrawMax acaba se destacando dos demais. Além de oferecer tudo o que todos os outros oferecem, ele não apresentou nenhum ponto negativo.

O EdrawMax tem o valor acessível, vários templates editáveis, uma excelente biblioteca de símbolos, pode ser utilizado em diferentes funções e ainda é fácil de usar. Por esses e outros motivos, essa ferramenta fica em primeiro lugar na lista.