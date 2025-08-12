Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 19:09

Tecnologia

TCE-MS apresenta diretrizes para uso de inteligência artificial no controle externo

O projeto contou com representantes de todas as áreas da instituição e estabelece as diretrizes para regulamentação e aplicação da IA

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 18:02

Mary Vasques

O conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, coordenador do Comitê para Implementação de Inteligência Artificial (CIA) no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta terça-feira (12) ao presidente da Corte, Flávio Kayatt, e aos demais conselheiros, o resultado do projeto que estabelece as diretrizes para regulamentar e aplicar a tecnologia no âmbito do TCE-MS.

O vice-coordenador do Comitê e procurador substituto do Ministério Público de Contas, Joder Bessa, também participou da reunião, que contou ainda com a presença do corregedor-geral Marcio Monteiro, do conselheiro Waldir Neves, dos conselheiros substitutos Patrícia Sarmento e Leandro Lobo, além de chefes de gabinete, procuradores, diretores e servidores.

Diretrizes e benefícios

O projeto, desenvolvido com a participação de todas as áreas estratégicas da instituição, define parâmetros para a regulamentação e a aplicação da Inteligência Artificial (IA) no Tribunal. Segundo Célio Lima, a adoção da tecnologia é uma tendência irreversível no Brasil e no mundo.

“A inteligência artificial já é uma realidade em tribunais e órgãos de controle. Nosso objetivo é potencializar o trabalho, especialmente em atividades de rotina. No controle prévio, por exemplo, a IA pode ampliar a capacidade de análise de editais e identificar inconsistências com mais rapidez”, destacou.

O conselheiro reforçou que a tecnologia atuará como ferramenta de apoio, sem substituir servidores, e alertou para a necessidade de regulamentação e proteção de dados sensíveis tratados pelo Tribunal.

Planejamento e execução

O diretor de Tecnologia da Informação, José Augusto Alves Ferreira, explicou que o projeto foi elaborado de forma estruturada, com mapeamento de necessidades, planejamento e definição de ações.

“A primeira etapa foi identificar demandas e traçar o caminho a seguir. Agora entramos na fase de execução, que envolve orçamento, desenvolvimento de soluções, testes e capacitação”, disse.

Inovação e responsabilidade

Para o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, a iniciativa está alinhada à visão estratégica da Corte, voltada para inovação e eficiência.

“A adoção da inteligência artificial é um investimento no futuro do controle externo. Nosso compromisso é aplicá-la com responsabilidade, segurança e foco no aprimoramento do serviço prestado à sociedade”, afirmou.

A implementação seguirá etapas para garantir que o uso da IA esteja em conformidade com as normas de segurança da informação, com a transparência e com a missão institucional do TCE-MS de promover a boa gestão dos recursos públicos.

