TJMS lança campanha de alerta sobre riscos cibernéticos

Divulgação/ TJMS

A ação visa reforçar práticas seguras no ambiente digital e promover a cultura da proteção de dados institucionais de maneira capaz de instruir tanto o público em geral no seu uso pessoal de dispositivos eletrônicos, quanto magistrados, servidores e colaboradores.

A iniciativa busca alertar sobre os riscos cibernéticos e orientar sobre medidas preventivas essenciais, como a criação de senhas fortes, o cuidado com e-mails suspeitos, o uso consciente de dispositivos e o compartilhamento responsável de informações.

A campanha será conduzida por meio de cards informativos que abordarão, de forma objetiva e educativa, temas relevantes para o cotidiano dos usuários dos sistemas do TJMS.

Com linguagem acessível e visual atrativo, os materiais foram elaborados para facilitar o entendimento de boas práticas no uso da tecnologia, com foco na prevenção de incidentes e na construção de um ambiente digital mais seguro dentro do Poder Judiciário estadual.

A campanha estabelece diretrizes para garantir a confidencial