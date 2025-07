Vitrine destaca adubação e nutrição de culturas no Pantanal Tech

A vitrine mostrou, na prática, a correta adubação e o equilíbrio nutricional / (Foto: O Pantaneiro)

Durante o Pantanal Tech 2025, um dos grandes destaques do evento foi a vitrine Adubação e Nutrição das Culturas, que trouxe aos visitantes um panorama completo e inovador sobre práticas modernas para o manejo do solo e nutrição de lavouras. Sob a coordenação do Prof. Dr. Marcos Antonio Camacho da Silva, a apresentação evidenciou tecnologias e técnicas que têm revolucionado como o produtor rural cuida da terra e dos cultivos.

A vitrine atraiu a atenção de produtores, técnicos e estudantes ao mostrar, na prática, como a correta adubação e o equilíbrio nutricional podem aumentar de forma significativa a produtividade agrícola, mantendo o foco na sustentabilidade.

Foram abordadas práticas fundamentais como calagem, gessagem, adubação e remineralização, essenciais para a correção do solo e melhoria das condições químicas e físicas que influenciam diretamente na produtividade das culturas. A importância do manejo adequado da matéria orgânica e dos nutrientes também foi destacada, como um dos pilares para se obter colheitas mais abundantes e sustentáveis.

o conhecimento sobre o solo e suas necessidades é o primeiro passo para uma produção agrícola eficiente (Foto: O Pantaneiro)

Primeiro passo

De acordo com o Prof. Dr. Camacho, “o conhecimento sobre o solo e suas necessidades é o primeiro passo para uma produção agrícola eficiente. Hoje temos à disposição tecnologias que permitem diagnósticos precisos e estratégias de manejo que resultam em lavouras mais saudáveis e rentáveis”.

Além de painéis explicativos e demonstrações práticas, a vitrine permitiu ao público entender como aplicar essas soluções no dia a dia do campo, promovendo maior eficiência no uso de insumos, redução de desperdícios e, principalmente, o aumento da rentabilidade por hectare.

O Pantanal Tech 2025, mais uma vez, reforça seu papel como palco para a difusão de conhecimento técnico e inovação no agronegócio sul-mato-grossense, colocando produtores em contato direto com pesquisas, tecnologias e práticas sustentáveis que moldam o futuro da produção rural.

