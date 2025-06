Vitrines Tecnológicas do Pantanal Tech MS: inovação a serviço da sustentabilidade no bioma

O gerente da UEMS em Aquidauana, Prof. Dr. Tiago Pasquetti, destaca que são 19 tecnologias de produção testadas e aprovadas nos campos de estudos da UEMS, disponíveis para você levar para a sua fazenda. “Nas vitrines estaremos abordando todos os assuntos em relação a inovações tecnológicas para o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Elas estarão abertas de 26 a 28 de junho no período da manhã. Procure o atendimento receptivo das vitrines na entrada do evento e escolha as de sua preferência para visitar. A visitação é gratuita”, disse.

Entre os destaques das Vitrines Tecnológicas, encontram-se:

Marco Legal do Carbono: Oportunidades e Desafios no Pantanal: Uma discussão sobre como produtores rurais podem monetizar suas áreas preservadas, abrindo novas perspectivas econômicas para a sustentabilidade.

Pecuária Pantaneira – Produção com Eficiência e Baixo Impacto: Demonstrações sobre a evolução da pecuária sustentável, equilibrando alta produtividade com a preservação ambiental.

Sistema Pantaneiro de Criação de Suínos: Uma proposta inovadora para a criação de suínos em sistema extensivo, utilizando uma raça nativa brasileira adaptada ao ambiente.

Meliponário UEMS: Um espaço fascinante onde os visitantes podem observar de perto enxames de abelhas nativas sem ferrão, reforçando a importância da biodiversidade.

Controle Biológico: A exploração de como fungos e bactérias benéficos podem revolucionar a produção agrícola de forma natural e sustentável.

INSETECHNAL – Insetos e Tecnologia no Pantanal: Uma imersão no mundo dos insetos, mostrando a união entre natureza e tecnologia.

Adubação e Nutrição das Culturas: Tecnologias que visam otimizar a correção do solo e promover um manejo nutricional equilibrado para diversas culturas.

Capim Forte: O Futuro da Pecuária Sustentável: Uma iniciativa que aplica biotecnologia, desenvolvida pela startup Pantabio em parceria com a UEMS, para o avanço da pecuária.

Conexão Florestal: Tecnologia e Sustentabilidade: Um ambiente interativo que liga ciência, tecnologia e práticas no manejo de recursos naturais e produção do Pantanal.

Ovelha Pantaneira: A apresentação da raça de ovelha Pantaneira, conhecida por sua adaptabilidade às condições desafiadoras do bioma.

Agroecologia e Tecnologias Sociais: Um espaço dedicado à disseminação de tecnologias e práticas agroecológicas que fortalecem a agricultura familiar.

Olericultura: Diversidade e Sustentabilidade: Sistemas de produção que otimizam o uso do espaço para o cultivo de frutas e vegetais, preservando a biodiversidade.

Fruticultura: Explorando diversas espécies de frutas otimizadas para cultivo na região do Pantanal.

Avicultura Agroecológica – Tecnologia e Sustentabilidade no Cerrado-Pantanal: Demonstrações de como produzir carne e ovos de alta qualidade na agricultura familiar.

Irrigação – Água na Agricultura: Utilização Racional dos Recursos Hídricos: Mostrando como a tecnologia pode transformar o uso da água na agricultura de forma eficiente.

Sistemas de Integração Pecuária-Floresta: Produção Sustentável no Pantanal com Louro-Preto: Apresentando os resultados da integração de pecuária e floresta com a planta louro-preto (Cordia glabrata).

Área Experimental de Manejo e Conservação do Solo e da Água: Demonstrações de métodos eficazes de manejo do solo.

Incêndios Florestais: Tecnologias para Manejo, Combate e Atuação das Brigadas Voluntárias no Pantanal: Explorando como novas tecnologias auxiliam na gestão e combate aos incêndios florestais.

Centro de Produção de Peixes Nativos do Pantanal Sul: Destacando a diversidade e o potencial da piscicultura sustentável.

As Vitrines Tecnológicas do Pantanal Tech MS são um testemunho do compromisso do evento em promover um futuro mais inovador e sustentável para o Pantanal, conectando produtores, pesquisadores e a sociedade em torno de soluções que beneficiam o bioma e suas comunidades.

Para saber mais sobre as vitrines tecnológicas, acesse a página oficial do evento: Vitrines Tecnológicas - Pantanal Tech MS:



https://www.pantanaltechms.com.br/vitrines-tecnologicas/