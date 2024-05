WhatsApp deixa de funcionar em diversos celulares hoje

Uso de celular

A partir desta quarta-feira (1º), diversos aparelhos smartphones deixarão de suportar o funcionamento do Whatsapp, um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo.

Com isso, a lista inclui diversos modelos com o sistema operacional Android, como Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony e Samsung, além de alguns iPhones.

Assim, quem tiver algum dos aparelhos dessa lista deve providenciar um backup das mensagens para garantir que elas não sejam perdidas, ou então migrá-las para um novo modelo.

Quando o WhatsApp deixa de ser compatível com uma versão de um sistema operacional, os usuários perdem benefícios como atualizações, correções do sistema e suporte técnico em geral, o que compromete o funcionamento do app no aparelho.

Portanto, a empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta destaca que a decisão pretende melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta, o que exige uma adaptação às capacidades técnicas que só dispositivos mais modernos podem oferecer.