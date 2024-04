WhatsApp fica fora do ar após instabilidade

Aplicativo fora do ar / Divulgação

O aplicativo do WhatsApp enfrentou instabilidade na tarde desta quarta-feira, 3. Usuários relataram pelas redes sociais problemas com a ferramenta fora do ar.

Conforme os usuários, o problema começou por volta das 14h, com o aplicativo “conectando”, inclusive na versão Web.

“Pensei que fosse minha internet”, escreveu uma internauta.

Por enquanto, não houve um posicionamento da empresa nas plataformas oficiais sobre o problema técnico.