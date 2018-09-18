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AGEHAB de Terenos realiza entrega de 46 unidades Habitacionais

Rhobson ADM

Publicado em 18/09/2018 às 08:25

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Na manhã desta quinta-feira (06), a Agência Municipal de Habitação Popular e Interesse Social (AGEHAB/Terenos) juntamente com a Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB/MS) e Instituto IAPEC, com apoio do Poder Executivo e Poder Legislativo, realizaram a entrega de 46 casas referente a I Fase do Conjunto Habitacional Armando Lúcio Nantes, que foi construído com recursos e modalidade do FGTS.

No total, foram investidos mais de três milhões de reais para construção das residências, que possuem 2 (dois) quartos, 1 (um) banheiro, sala e cozinha.

Texto/Foto: Assessoria de Imprensa

Assista o vídeo - CLIQUE AQUI!

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