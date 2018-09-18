AGEHAB de Terenos realiza entrega de 46 unidades Habitacionais

Terenos
Na manhã desta quinta-feira (06), a Agência Municipal de Habitação Popular e Interesse Social (AGEHAB/Terenos) juntamente com a Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB/MS) e Instituto IAPEC, com apoio do Poder Executivo e Poder Legislativo, realizaram a entrega de 46 casas referente a I Fase do Conjunto Habitacional Armando Lúcio Nantes, que foi construído com recursos e modalidade do FGTS.
No total, foram investidos mais de três milhões de reais para construção das residências, que possuem 2 (dois) quartos, 1 (um) banheiro, sala e cozinha.
Texto/Foto: Assessoria de Imprensa
Assista o vídeo - CLIQUE AQUI!
Polícia
Um dos envolvidos ficou gravemente ferido
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS