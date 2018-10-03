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TRE e Prefeitura de Terenos disponibilizam itinerários nas eleições gerais de 2018

Rhobson ADM

Publicado em 03/10/2018 às 09:19

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A Prefeitura de Terenos, por meio do Setor de Transporte, atendendo ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), estará disponibilizando os veículos da frota municipal para que a população participe das Eleições Gerais de 2018.

As informações sobre os horários e locais dos itinerários estão disponíveis na página oficial da prefeitura no Facebook, na assessoria de imprensa da prefeitura e no departamento de educação. Mais informações podem ser obtidas no (67) 3246-8223, das 7h às 13h.

Com relação ao funcionamento das unidades educacionais, o Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer comunica que as escolas da Rede Municipal de Ensino, no dia 05 de outubro, funcionarão somente no período matutino. Na segunda-feira, dia 08 de outubro, somente as escolas Rosa Idalina e Álvaro Lopes estarão em funcionamento, no período vespertino.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Santa Ana e Vitor Glagau, terão expediente normal. O transporte universitário, também, estará em pleno funcionamento nas datas anteriormente citadas.

Confira a lista abaixo:

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