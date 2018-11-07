Lutador do UFC visita estudantes para roda de conversa em Terenos

Terenos
O evento foi organizado pela Academia X-Treme Fight
Nesta manhã (07), o lutador do UFC, Charles "do Bronx" Oliveira, realizou uma roda de conversa com alunos das escolas Álvaro Lopes e Antônio Valadares. Durante a atividade, o atleta partilhou as suas histórias de conquistas e dificuldades na vida pessoal e profissional.
O evento foi organizado pela Academia X-Treme Fight, na responsabilidade do professor e sensei, Gustavo Suzuki, em parceria com o Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Estiveram presentes os vereadores, Xirú (PSB), Júnior da Rádio (PSB) e Silvio da Estação (PSDB).
Por fim, o atleta realizou uma visita ao prefeito, Donizete Barraco (PMN), onde, na ocasião, parabenizou a ação do lutador e reafirmou o compromisso da administração municipal no incentivo ao esporte.
Polícia
Um dos envolvidos ficou gravemente ferido
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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