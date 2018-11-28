Terenos está entre as 10 melhores administrações de MS

A Prefeitura de Terenos ficou entre as 10 melhores administrações do Mato Grosso do Sul, no quesito de Regularidade das Informações e Documentos enviados ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), Efetividade da Gestão Municipal, pontuação nos Indicadores de Transparência e no Plano Nacional de Educação . A atual administração recebeu um certificado de "Prefeitura Destaque de 2018", em reconhecimento do trabalho realizado pelos atuais gestores do Poder Executivo.

A solenidade foi realizada no auditório do TCE/MS onde, na ocasião, foram apresentados os resultados alcançados nos últimos anos com o desenvolvimento do Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos.

O prefeito, Donizete Barraco (PMN), recebeu os comprimentos do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), do presidente do TCE/MS, Waldir Neves, e do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Elias Verruck, pela 8ª (oitava) colocação conquistada no ranking.