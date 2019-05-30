PM e bombeiros resgatam anta dentro de fossa perto do rio Aquidauana

Policiais Militares de Campo Grande foram acionados ontem por moradores do loteamento Nuara, localizado nas proximidades do rio Aquidauana, no município de Terenos, para resgatar um animal da espécie anta (Tapirus terrestres) que teria caído em uma fossa em uma das residências, pela madrugada.

A fossa estava fechada, porém, a tampa não resistiu ao peso do animal. O proprietário não reside no local e a solicitação foi realizada por vizinhos. Os Policiais acionaram os bombeiros e um veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, para o resgate. No local, as equipes resolveram escavar, aumentando a boca da fossa para que o animal fosse resgatado com menos riscos.

Depois de concluídos os trabalhos, o veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) avaliou as condições clínicas do animal e, por não apresentar ferimentos, a anta foi solta no local.