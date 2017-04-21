Tamanduá atravessa pista e provoca acidente na BR 262

O que era para ser uma visita a familiares quase se transforma numa tragédia para Alcione Coelho Machado, 37, por volta das 18h45 desta quinta feira (20), a 14 quilômetros de Anastácio, nas proximidades do Sítio Ana Paula, na BR 262. Ele pilotava uma moto Honda XR Tornado, quando um tamanduá bandeira atravessou a pista, gerando o impacto.

“O animal entrou repentinamente e devido a baixa visibilidade noturna, acabei atropelando o animal, além de perder o controle do veículo e sofrer uma queda”, disse a vítima, que teve os procedimentos pré-hospitalares realizados no local e depois foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde foi atendido e liberado.