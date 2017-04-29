Ambulância que atendia ocorrência bate em vaca solta na pista

Ambulância da Prefeitura Municipal de Aquidauana que seguia para atender uma ocorrência, envolveu-se em acidente na noite de sábado. O veículo bateu em um grupo de vacas que, segundo testemunhas, transitava pela via. Um dos animais morreu no local. Não há registro de feridos quanto aos ocupantes do veículo. O choque aconteceu por volta das 19h30, no trecho da MS 450 que liga a cidade aos distritos de Camisão e Piraputanga.