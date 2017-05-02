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Feriado prolongado tem três mortes e 30 pessoas feridas nas rodovias de MS

A falta de atenção dos condutores é a maior causa de acidente

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/05/2017 às 11:12

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Três pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas depois de se envolverem em acidentes de trânsito nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado. As informações fazem parte do balanço da Operação Dia do Trabalho divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme os dados, entre a noite de sexta-feira e a manhã de hoje foram registrados 21 acidentes. Segundo análise da PRF,  maioria deles em consequência da falta de atenção dos condutores.

MULTAS

Nos quatro dias da operação, 4.373 veículos foram fiscalizados e 1.976 condutores submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro).  Deste total, 38 pessoas foram multadas por embriaguez ao volante e 13 acabaram presas pelo mesmo crime.

O excesso de velocidade resultou em 3.169 multas e as ultrapassagens irregulares em outras 153.

A falta de utilização do cinto de segurança foi responsável por 46 multas, sendo 43 pela não utilização do equipamento nos passageiros.

OPERAÇÃO

A Operação Dia do Trabalho começou na sexta-feira (28) e terminou hoje (2). Em Mato Grosso do Sul, mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais foram fiscalizados pela PRF, com reforço de efetivo, viaturas, radares e etilômetros (bafômetros). Ações específicas de educação para o trânsito também foram realizadas durante esse período.

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