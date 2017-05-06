Mulher embriagada perde direção, carro capota e quebra poste

Já às cinco horas da manhã, neste sábado (06) uma mulher dirigia um veículo alcoolizada quando, no cruzamento entre a Avenida Afonso Pena e Pedro Celestino, em Campo Grande, perdeu a direção, ao tentar se desviar de outro veículo, capotando e batendo num poste, que partiu-se.

O acidente fez com que duas quadras ficassem sem energia e o trânsito fosse interditado. A mulher, que não se feriu, foi submetida a exame toxicológico, que acusou nível de 0,77% de álcool no sangue. O máximo permitido em lei é de 0,33% de álcool. Segundo informações, ela estaria voltando da casa da mãe.