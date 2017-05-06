Mulher embriagada perde direção, carro capota e quebra poste

Trânsito
Acidente aconteceu em Campo Grande na manhã deste sábado (06)
Já às cinco horas da manhã, neste sábado (06) uma mulher dirigia um veículo alcoolizada quando, no cruzamento entre a Avenida Afonso Pena e Pedro Celestino, em Campo Grande, perdeu a direção, ao tentar se desviar de outro veículo, capotando e batendo num poste, que partiu-se.
O acidente fez com que duas quadras ficassem sem energia e o trânsito fosse interditado. A mulher, que não se feriu, foi submetida a exame toxicológico, que acusou nível de 0,77% de álcool no sangue. O máximo permitido em lei é de 0,33% de álcool. Segundo informações, ela estaria voltando da casa da mãe.
Acidente
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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