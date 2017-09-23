Piloto morre em acidente com moto esportiva na BR 262

Um motociclista que seguia com amigos de estrada pela BR 262 morreu após um grave acidente no quilômetro 123, na altura de Conceição do Castelo, nesta sexta-feira (22). O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o piloto perdeu o controle e bateu contra uma barreira de proteção da rodovia. Ele foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, mas não resistiu aos ferimentos.

O impacto foi tão violento, segundo o Corpo de Bombeiros, que a roda se soltou. O piloto seguia com um grupo de motociclistas no sentido Vitória. Um dos integrantes do grupo ficou extremamente abalado, pois era muito amigo do piloto e sempre viajavam em duplas.