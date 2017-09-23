Piloto morre em acidente com moto esportiva na BR 262

BR 262
O piloto seguia com um grupo de motociclistas no sentido Vitória
Um motociclista que seguia com amigos de estrada pela BR 262 morreu após um grave acidente no quilômetro 123, na altura de Conceição do Castelo, nesta sexta-feira (22). O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o piloto perdeu o controle e bateu contra uma barreira de proteção da rodovia. Ele foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, mas não resistiu aos ferimentos.
O impacto foi tão violento, segundo o Corpo de Bombeiros, que a roda se soltou. O piloto seguia com um grupo de motociclistas no sentido Vitória. Um dos integrantes do grupo ficou extremamente abalado, pois era muito amigo do piloto e sempre viajavam em duplas.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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