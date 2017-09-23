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BR 262

Piloto morre em acidente com moto esportiva na BR 262

O piloto seguia com um grupo de motociclistas no sentido Vitória

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/09/2017 às 07:53

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Um motociclista que seguia com amigos de estrada pela BR 262 morreu após um grave acidente no quilômetro 123, na altura de Conceição do Castelo, nesta sexta-feira (22). O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o piloto perdeu o controle e bateu contra uma barreira de proteção da rodovia. Ele foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, mas não resistiu aos ferimentos.

O impacto foi tão violento, segundo o Corpo de Bombeiros, que a roda se soltou. O piloto seguia com um grupo de motociclistas no sentido Vitória. Um dos integrantes do grupo ficou extremamente abalado, pois era muito amigo do piloto e sempre viajavam em duplas.

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