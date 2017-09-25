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Trânsito

Em entrevista, chefe da PRF alerta para condições de trânsito nas rodovias do MS

Rhobson ADM

Publicado em 25/09/2017 às 16:20

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A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Para 2017, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito” como mote a ser trabalhado pelos diversos atores - órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, instituições governamentais e pela sociedade civil - interessados na melhoria da segurança viária no país. A Semana Nacional do Trânsito se coaduna com a Década de Ação para a Segurança no Trânsito (2011-2020), tratado da ONU, do qual o Brasil é signatário, que estabelece uma série de resoluções pelo esforço em reduzir em 50% os acidentes de trânsito no mundo até 2020. Encerrando as ações da Semana do trânsito " O Pantaneiro" foi entrevistar o Chefe da Delegacia PRF que atende a região, Insp. Ricardo Costa.

 
O Pantaneiro - Como a PRF participa da Semana do Trânsito
Insp. Ricardo Costa:  O tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito” traz como mensagem principal a importância e valorização da responsabilidade de cada um para um trânsito mais seguro e estará presente em todas iniciativas voltadas à segurança no trânsito em todo o país, a PRF diuturnamente atua não somente na semana do trânsito mas cotidianamente na conscientização de motociclistas, respeito aos pedestres e ciclistas, que é uma preocupação nossa na BR 419 aos fins de tarde, além das campanhas sobre o uso de celular,  álcool e direção  e também nas ações voltadas ao Dia Mundial em Memória às vítimas do trânsito, em novembro.
 
O Pantaneiro - Os índices de acidentes ainda apontam para os condutores ou a maioria são falhas mecânicas?
Insp Ricardo Costa Já que falamos na Semana do trânsito, repare que o tema alerta para a responsabilidade que todos nós temos na construção da dinâmica do trânsito. O trânsito é feito por pessoas, ou seja, por indivíduos que devem ser tratados como alguém com o poder de decidir seu próprio destino. Logo, somos responsáveis por nossas próprias ações e, claro, sofremos as consequências dessas escolhas
 
O Pantaneiro - Quais são as maiores preocupações da PRF atualmente?
Insp Ricardo Costa: A atuação dos agentes da PRF é em primeiro lugar  incentivar os motoristas, pedestres e ciclistas a repensarem suas condutas  rodovias de todo o Estado. Precisamos  chamar a atenção da população para a preservação da vida e o respeito no trânsito. Por isso mesmo tenho circulado pessoalmente em todo o trecho alertando aos movimentos sem terra sobre o risco de se atravessar a rodovia ou de se fazer manifestações não autorizadas, aos ciclistas para se organizarem no porte de documentos pessoais, transitando sem aglomeração  com roupas fáceis de se visualizar de uma certa distância. Também tems a preocupação com a travessia de gado que é um hábito e uma necessidade na região pantaneira,, aonde temos conversado com os sindicatos rurais para se estabelecer parâmetros de conduta e uma atenção espacial ao transporte clandestino de vans, lógico além de todo o trabalho de apreensões de  substâncias entorpecentes e veículos furtado roubados ou adulterados. Temos também a preocupação com a altura dos caminhões que carregam carvão pois podem acarretar problemas inclusive nas fiações das regiões urbanas da cidade. Faço um alerta também para o viajante que está no trecho Dois irmãos do Buriti a Anastácio poi existem  trechos ainda não sinalizados e que estão em fase de pintura de faixa.Ou seja o trabalho não para. 
 
O Pantaneiro - Realmente o trabalho é ininterrupto e nós aqui da redação acompanhamos de perto esse esforço da PRF e agradecemos a entrevista.  Alguma mensagem em especial?
Insp. Ricardo Costa: Eu que tenho que agradecer o apoio incondicional da imprensa a nossa labuta e sabemos que quando buscamos fazer o certo, estaremos desagradando a um ou outro grupo minoritário,mas quem tem de ganhar é a sociedade e quando voltamos pra casa voltamos sempre com a consciência do dever cumprido.Aproveito, este espaço, em primeiro lugar agradecer Deus o grande maestro da vida. A população das cidades de Corumbá,Ladário,Miranda,Anastácio,Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti pela confiança depositada em nós e sobretudo, para parabenizar os policiais da nossa delegacia por serem homens e mulheres valorosos, especialistas em suas respectivas áreas e que se superam a cada dia e não titubeiam em cumprir sua missão mesmo que seja necessário dizer um comedido "não" e contrapor os atos com economia de gastos e redução de efetivo. Tenho certeza que cada um dos filhos e amigos dos policiais, daqui da região, tem orgulho em dizer que tem um parente ou amigo PRF e mesmo o cidadão usuário da via, tem prazer em ver uma equipe atuando no trecho, seja em fiscalização dinâmica quanto estática.
 

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