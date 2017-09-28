Faixas de pedestre em 3D tentam reduzir atropelamentos

Trânsito
Iniciativas já foram vistas na China, Índia, Geórgia e agora na Islândia.
Como a faixa de pedestres parece não significar nada para muitos motoristas, algumas tentativas de pinturas em três dimensões pelo mundo tentam tornar o sinal mais visível, com objetivo de reduzir atropelamentos.
Iniciativas já foram vistas na China, Índia, Geórgia e agora na Islândia. A ideia é usar a ilusão de óptica como um fator a mais para fazer o motorista reduzir a velocidade e permitir a passagem dos transeuntes.
Segundo informou a agência de notícias chinesa Xinhua, em Chengdu, pedestres notaram que os veículos passaram a parar mais na faixa com a pintura 3D.
No entanto, ainda não existem estudos que comprovem a eficácia, que pode cair conforme os motoristas vão se acostumando com a ilusão.
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