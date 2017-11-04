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Tragédia

Vítimas de colisão entre carro e carreta na BR-262 eram pai e filho

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/11/2017 às 10:40

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Dois homens morreram na colisão entre um carro Ford KA vermelho e uma carreta cegonha, na sexta-feira (03), na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Segundo a polícia, eles eram pai e filho, identificados como Guilherme Augusto de Lima Ferreira, de 19 anos, e Valdeci Ferreira, de 49.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista da carreta relatou que trafegava em sua faixa, sentido Água Clara - Ribas do Rio Pardo, quando o carro, que seguia em sentido contrário, teria invadido a pista. O cegonheiro disse ainda que sua reação foi desviar para pista contrária, mas que o motorista do carro desviou para o mesmo lado e os dois veículos colidiram.

O jovem de 19 anos dirigia o carro e o pai estava de passageiro. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local, sendo que um dos corpos ficou preso às ferragens.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para realizar a retirada dos corpos e também organizar o trânsito na rodovia. O Ford KA ficou com a parte da frente totalmente destruída.

A perícia foi realizada para apuração das circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

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