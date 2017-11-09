Jovem ciclista é atropelado na BR-163, não resiste e morre em hospital

Trânsito
Acidente aconteceu na BR-163, nas proximidades do pesqueiro Kanoas, em Dourados
O jovem ciclista identificado como I. G. O. H., de 18 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (09), após sofrer um acidente de trânsito na BR-163, nas proximidades do pesqueiro Kanoas, em Dourados.
Segundo informações do registro da ocorrência, o rapaz seguia de bicicleta por volta das 18h15 da última quarta-feira (08), quando tentou atravessar a rodovia e acabou sendo atingido por um caminhão Volvo que trafegava no local.
O Corpo de Bombeiro e o SAMU foram até o local e conduziram a vítima ao Hospital da Vida, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.
A Polícia segue investigando o caso.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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