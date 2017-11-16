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Trânsito

Por conta da claridade, motorista de ônibus não vê moto e causa acidente no bairro Serraria

Acidente de trânsito aconteceu entre as ruas Carlos Ferreira dos Santos Bandeira e Giovani Toscano Brito

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/11/2017 às 08:30

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No início da manhã desta quinta-feira (16), um acidente entre um ônibus escolar da Prefeitura de Aquidauana e uma moto mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros do município para o bairro Serraria.

Informações da equipe dos oficiais indicam que o motorista do ônibus, identificado como I. S., de 54 anos, iria virar na Rua Carlos Ferreira dos Santos Bandeira, enquanto um mototaxista e uma passageira, identificados como O. C. dos S., de 55 anos, e S. F. F. dos S. F., de 32 anos, seguiam pela Rua Giovani Toscano Brito.

Por conta da claridade provacada pelo Sol, o primeiro não conseguiu enxergar o trânsito no local e acabou provocando o acidente, quase passando por cima dos ocupantes da moto, que só não foram "amassados" pelo veículo por conta da pancada, que os arremessou para a rua.

Equipes de Resgate e Salvamento compareceram ao local para prestar socorro às vítimas, que apresentavam algumas escoriações pelo corpo. A Perícia Técnica irá investigar o caso, uma vez que o mesmo envolve um veículo de órgão público.

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