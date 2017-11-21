Assessor Especial de Trânsito ministra palestra sobre Direção Defensiva na Escola Cândido Mariano

Na manhã desta terça-feira (21), alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, em Aquidauana, acompanharam a palestra sobre Direção Defensiva, ministrada por Gilberto Barbosa, que é Assessor Especial de Trânsito do Município.

Durante a palestra, foram dadas dicas sobre educação no trânsito, como por exemplo os cuidados necessários, a forma com que as pessoas devem se portar em via pública, uso de cinto de segurança, atenção aos semáforos, atenção aos cruzamentos e demais assuntos pertinentes à direção e comportamento no tráfego.

Estiveram presentes cerca de 150 alunos do Ensino Fundamental da instituição.