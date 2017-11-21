Assessor Especial de Trânsito ministra palestra sobre Direção Defensiva na Escola Cândido Mariano

Educação no Trânsito
Cerca de 150 alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Cândido Mariano assistiram à palestra ministrada na manhã desta terça-feira (21)
Na manhã desta terça-feira (21), alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, em Aquidauana, acompanharam a palestra sobre Direção Defensiva, ministrada por Gilberto Barbosa, que é Assessor Especial de Trânsito do Município.
Durante a palestra, foram dadas dicas sobre educação no trânsito, como por exemplo os cuidados necessários, a forma com que as pessoas devem se portar em via pública, uso de cinto de segurança, atenção aos semáforos, atenção aos cruzamentos e demais assuntos pertinentes à direção e comportamento no tráfego.
Estiveram presentes cerca de 150 alunos do Ensino Fundamental da instituição.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS