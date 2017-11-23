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Acidente entre carro e caminhão na MS-339 deixa duas vítimas fatais

Caso ocorreu entre os municípios de Miranda e Bodoquena, no final da noite de ontem (22)

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/11/2017 às 08:37

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Um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão ocorrido no final da noite da última quarta-feira (22), na MS-339, entre os municípios de Miranda e Bodoquena, deixou duas vítimas fatais, identificadas como Leandro Valêncio Martinez, de 29 anos, e Gislaine Novaes da Silva, de 19 anos. O outro envolvido, Everton Brandão de Menezes, de 28 anos,  nada sofreu. 

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, que atendeu a ocorrência, o casal estava preso às ferragens do Celta que ocupavam. O veículo foi encontrado na parte frontal, embaixo do caminhão de carga da marca Mercedes Benz.

No local, foi aguardada a chegada da Perícia Civil para efetuar o desencarceramento das duas vítimas que, após a remoção, foram entregues à Pax Universal de Miranda.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para comparecer ao local para a realização dos procedimentos cabíveis. 

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