Acidente entre carro e caminhão na MS-339 deixa duas vítimas fatais

Direção Perigosa
Caso ocorreu entre os municípios de Miranda e Bodoquena, no final da noite de ontem (22)
Um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão ocorrido no final da noite da última quarta-feira (22), na MS-339, entre os municípios de Miranda e Bodoquena, deixou duas vítimas fatais, identificadas como Leandro Valêncio Martinez, de 29 anos, e Gislaine Novaes da Silva, de 19 anos. O outro envolvido, Everton Brandão de Menezes, de 28 anos, nada sofreu.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, que atendeu a ocorrência, o casal estava preso às ferragens do Celta que ocupavam. O veículo foi encontrado na parte frontal, embaixo do caminhão de carga da marca Mercedes Benz.
No local, foi aguardada a chegada da Perícia Civil para efetuar o desencarceramento das duas vítimas que, após a remoção, foram entregues à Pax Universal de Miranda.
A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para comparecer ao local para a realização dos procedimentos cabíveis.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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