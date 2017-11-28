Mulheres se envolvem em acidente entre carro e moto na Juscelino Kubitscheck

No início da manhã desta terça-feira (28), por volta de 06h35, duas mulheres se envolveram em um acidente de trânsito do tipo colisão entre carro e moto na Juscelino Kubitscheck, no Centro de Anastácio.

Informações do boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros dão conta de que E. A. T., de 38 anos, pilotava uma moto Honda CG 125 Fan, de cor vermelha, e colidiu com A. M. de J. F., de 56 anos, que dirigia um Gol CL, também de cor vermelha, enquanto transitavam pelo local.

A equipe de Resgate e Salvamento compareceu até o local para atender a ocorrência. A condutora da moto foi encontrada sentada ao solo, já sem capacete, apresentando palidez, pele fria e pequena escoriação no pé direito, além de reclamar constantemente de dores na cabeça e na região lombar, que estavam sem lesão aparente. Ela foi imobilizada e encaminhada ao PS de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

A motorista do carro escapou ilesa da colisão.