Bicicleta parte ao meio depois de ser atingida por carro em Aquidauana

Trânsito
Na batida, ciclista foi carregado cerca de 10 metros adiante e teve escoriações
Um rapaz de 24 anos sofreu acidente hoje por volta do meio-dia. Ele seguida de bicicleta na Rua Giovane Toscano de Brito, quando o veículo partiu ao meio ao ser atingido por carro.
O motorista do automóvel, um homem de 42 anos que estava conduzindo um ford KA preto, voltava do serviço no sentido da Rua Oscar trindade de Barros, quando houve a colisão. O Corpo de Bombeiros atendeu o rapaz que teve várias escoriações, mas não corre risco.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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