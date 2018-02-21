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Trânsito

Bicicleta parte ao meio depois de ser atingida por carro em Aquidauana

Na batida, ciclista foi carregado cerca de 10 metros adiante e teve escoriações

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 21/02/2018 às 13:33

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Um rapaz de 24 anos sofreu acidente hoje por volta do meio-dia. Ele seguida de bicicleta na Rua Giovane Toscano de Brito, quando o veículo partiu ao meio ao ser atingido por carro.

O motorista do automóvel, um homem de 42 anos que estava conduzindo um ford KA preto, voltava do serviço no sentido da Rua Oscar trindade de Barros, quando houve a colisão. O Corpo de Bombeiros atendeu o rapaz que teve várias escoriações, mas não corre risco.

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