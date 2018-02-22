Acidente envolvendo carro e moto mobiliza Corpo de Bombeiros

Um acidente ocorrido na rua Pedro Pace, prolongamento da Avenida Pantaneta, no Bairro da Serraria, próximo ao CEM, em Aquidauana, mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, no fim da tarde da última quarta-feira (21), o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, para prestar atendimento de uma colisão envolvendo um carro e uma moto.

A Sr.ª J.S.S conduzia uma moto na cor vermelha, marca CG150 FAN ESDI/Honda, foi socorrida, estava consciente e apresentava fratura aberta no membro inferior esquerdo e escoriações nos membros superiores.

Segundo informações do condutor do veículo Fiat Strada, ele estava transitando pela via quando a condutora da motocicleta veio em sua direção ocasionando o referido acidente.