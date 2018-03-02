Dois acidentes registrados entre Batayporã e Anaurilândia dificultam trânsito na MS-276

O trânsito na MS-276 ficou temporariamente paralisado, por duas vezes, em razão de dois acidentes registrados no trecho que liga Batayporã a Anaurilândia, no período da tarde, da quinta-feira (1º).

O primeiro aconteceu por volta das 13h30, quando o condutor de um caminhão Volkswagen com placa de Piracicaba (SP) cochilou ao volante, perdeu o controle do veículo e parou em meio a uma plantação de soja, na margem da rodovia.

Conforme apuração do site Nova News, o caminhão seguia pela rodovia sentido Bataypora-Anaurilândia, vindo da cidade de Angélica. Depois de descarregar a carga, o motorista voltava para o estado de São Paulo quando aconteceu o acidente. O caminhão teve poucas avarias e o condutor nada sofreu. No entanto, foi necessária a utilização de um guincho para a retirada do veículo do atoleiro verificado no local.

Segundo Caso

A segunda ocorrência aconteceu na MS-276, por volta das 18h30, nas proximidades da ponte existente sobre o Rio Samambaia. Um veículo Fiat Strada, com placa de José Bonifácio (SP) conduzido por um homem de 51 anos trafegava pela via e sofreu aquaplanagem em razão da chuva. O automóvel rodopiou na pista e a parte traseira ficou presa na proteção lateral da rodovia.

Neste caso, também foi necessária utilização de guincho que efetuou a retirada do carro. Já o condutor que viajava sozinho, não sofreu ferimentos. Após averiguação e atendimento da Polícia Militar Rodoviária, o local foi liberado para tráfego.