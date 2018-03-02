Ultrapassagem indevida provoca colisão e idosa fica presa nas ferragens





A tentativa de ultrapassem realizada na rodovia BR-262, na saída para Três Lagoas, na manhã desta sexta-feira (2), resultou em colisão frontal entre um veículo Mitsubishi TR-4 e um Volkswagen Gol. A condutora do primeiro veículo, 68 anos, que seguia para Ribas do Rio Pardo tentou ultrapassar uma carreta e colidiu na lateral do gol.

Com o impacto a motorista perdeu o controle do veículo, rodou na pista e capotou às margens da rodovia. A motorista ficou presa no carro e populares que passavam pelo local tentaram retirá-la arrancando a porta do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro da idosa, que foi levada com possível fraturas nos braços para a Santa Casa da Capital.

Conforme apuração do site Midiamax, as ocupantes do Gol desapareceram do local do acidente, mas, aparentemente teriam saído do veículo sem ferimentos. Dentro do veículo foram encontrados queijos e leite.

*Com informações do Site Midiamax