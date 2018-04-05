Trechos do sentido oeste da BR-262 estão desmoronando

Com as chuvas dos últimos meses, parte da BR-262 vem sendo “engolida” pelas águas. Na ligação entre Campo Grande e Aquidauana, o acostamento da rodovia está desmoronando em, pelo menos, quatro pontos diferentes.

O trecho passou por recapeamento e manutenção há menos de um ano, em setembro, mas em fevereiro de 2018 a rodovia ficou interditada depois que o Córrego Dois Irmãos transbordou, deixando o local úmido e causando sérios problemas de erosão, o que representa um risco aos motoristas.

Para ver de perto a situação, o Correio do Estado percorreu a rodovia e encontrou no quilômetro 452 o primeiro estrago. Parte do asfalto do acostamento do lado esquerdo da pista, no sentido Aquidauana/ Campo Grande, desabou. Abaixo do local há o córrego canalizado, mas é possível perceber que uma espécie de lagoa se forma às margens da rodovia.

Apesar de ter praticamente três metros de cumprimento, a fissura ainda não impede o trânsito. Cones sinalizam a existência do problema no local, mesmo assim não é preciso desviar para seguir em frente.