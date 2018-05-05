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KM 15

Acidente em via do Taboco mobiliza ação do Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Colisão envolvia uma motocicleta e um carro

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/05/2018 às 09:00

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A Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para comparecer à reta do Taboco, no KM 15, para atender um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro.

De acordo com o registro dos oficiais, quando chegaram ao local da colisão, encontraram os veículos batidos e, ao chão, o motociclista de 33 anos, que apresentava sinais e sintomas de provável fratura de fêmur na perna esquerda, além de fratura de arcos costais e várias escorações no tórax e nos membros superiores.

Ele foi encaminhado para o PS do Hospital Regional de Aquidauana, uma vez que disse estar sentindo muita dor. 

O motorista do carro, um homem de 46 anos, não sofreu nenhuma fratura e somente recebeu os primeiros atendimentos.

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