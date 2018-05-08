Após susto, família escapa ilesa de acidente na MS-460

No fim da manhã da última segunda-feira (07), uma família passou um grande susto enquanto trafegava pela MS-460, entre Nioaque e Maracaju, em um Toyota/Corolla, modelo 2017, de cor branca.

Conforme informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", Marinete Nelvo Nunes, de 49 anos, conduzia o veículo ao lado de Pedro Cunha Lopes, de 20 anos, filho de seu namorado, quando o pneu traseiro estourou, fazendo com que ela perdesse a direção. No mesmo momento, uma carreta descia a rodovia, o que a obrigou a "jogar" o carro para o sentido contrário, o que causou três capotamentos seguidos.

Apesar da aparente gravidade do acidente, ambos não sofreram nenhum dano sério, apenas arranhões decorrentes da saída do veículo, por conta das ferragens e dos cacos de vidro. O carro deu perda total e foi levado pelo guincho, enquanto ambas as vítimas foram para o PS de Maracaju, para os procedimentos médicos básicos.