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Trânsito

Após susto, família escapa ilesa de acidente na MS-460

Acidente ocorreu no fim da manhã da última segunda-feira (07), entre Nioaque e Maracaju

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/05/2018 às 07:48

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No fim da manhã da última segunda-feira (07), uma família passou um grande susto enquanto trafegava pela MS-460, entre Nioaque e Maracaju, em um Toyota/Corolla, modelo 2017, de cor branca. 

Conforme informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", Marinete Nelvo Nunes, de 49 anos, conduzia o veículo ao lado de Pedro Cunha Lopes, de 20 anos, filho de seu namorado, quando o pneu traseiro estourou, fazendo com que ela perdesse a direção. No mesmo momento, uma carreta descia a rodovia, o que a obrigou a "jogar" o carro para o sentido contrário, o que causou três capotamentos seguidos. 

Apesar da aparente gravidade do acidente, ambos não sofreram nenhum dano sério, apenas arranhões decorrentes da saída do veículo, por conta das ferragens e dos cacos de vidro. O carro deu perda total e foi levado pelo guincho, enquanto ambas as vítimas foram para o PS de Maracaju, para os procedimentos médicos básicos. 

 

 

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