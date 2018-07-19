Família se envolve em acidente grave na BR-262 e criança não resiste aos ferimentos

Uma família de Campo Grande (MS) se envolveu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (18) em Três Lagoas (MS). Quatro pessoas ficaram feridas e uma criança veio a óbito em uma colisão entre um carro e um ônibus, na BR-262, próximo ao km 65.

O carro seguia de Três Lagoas sentido Campo Grande, quando foi tentar realizar uma ultrapassagem e bateu de frente com o ônibus, que seguia no sentido contrário.

Os ocupantes do carro, um casal com seus três filhos, ficaram presos às ferragens. Uma das crianças, um menino, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros envolvidos foram socorridos pela Unidade de Resgate e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados ao Hospital Auxiliadora.

O condutor do veículo foi a vítima que menos sofreu ferimentos, apenas quebrando uma das pernas. A mulher e os outros dois filhos estavam inconscientes e em estado grave. O motorista do ônibus e os passageiros não ficaram feridos.

A perícia já foi acionada e se dirige ao local para os procedimentos necessários e para apurar o que pode ter levado a causar o acidente.