Motociclista tenta ultrapassagem e colide em traseira de Hilux

Trânsito
Jovem de 26 anos sofreu escoriações leves e foi levada ao Pronto Socorro de Aquidauana
Uma motociclista de 26 anos, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves após colidir na traseira de uma Toyota Hilux, na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Estevão Alves Correia, no Bairro Alto, em Aquidauana.
Segundo apurado com o Corpo de Bombeiros, a jovem se envolveu no acidente ao tentar ultrapassar a caminhonete. Ainda segundo informações, enquanto a motociclista fazia a manobra, a condutora da Hilux sinalizou para entrar na mesma faixa.
A motocicleta modelo Bros atingiu a traseira da Toyota. A motociclista foi lançada ao chão e a motorista de 32 anos nada sofreu.
Mesmo sem gravidade, a jovem de 26 anos foi levada pelos Bombeiros até o Pronto Socorro.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS