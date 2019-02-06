Motociclista tenta ultrapassagem e colide em traseira de Hilux

Uma motociclista de 26 anos, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves após colidir na traseira de uma Toyota Hilux, na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Estevão Alves Correia, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo apurado com o Corpo de Bombeiros, a jovem se envolveu no acidente ao tentar ultrapassar a caminhonete. Ainda segundo informações, enquanto a motociclista fazia a manobra, a condutora da Hilux sinalizou para entrar na mesma faixa.

A motocicleta modelo Bros atingiu a traseira da Toyota. A motociclista foi lançada ao chão e a motorista de 32 anos nada sofreu.

Mesmo sem gravidade, a jovem de 26 anos foi levada pelos Bombeiros até o Pronto Socorro.