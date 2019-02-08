Condutor de Honda Civic morre em colisão contra Ranger na BR-267

Trânsito
Pista chegou a ficar interditada enquanto bombeiros faziam socorro
Um condutor de um Honda Civic - ainda não identificado - morreu no fim da tarde desta sexta-feira (8), em acidente na BR-267, entre Bataguassu e Nova Casa Verde. A colisão frontal entre dois veículos aconteceu no km 39.
Conforme o Da Hora Bataguassu, o condutor do Honda Civic com placas de Maringá (PR), seguia em direção a Nova Casa Verde, quando bateu de frente com o veículo Ford/Ranger, com placas de Presidente Prudente (SP), que seguia no sentido contrário.
O condutor do veículo Ranger ficou preso as ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto socorro de Bataguassu, com suspeita de fratura na perna direita e braço esquerdo. A pista chegou a ficar interditada enquanto bombeiros faziam socorro.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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