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Condutor de Honda Civic morre em colisão contra Ranger na BR-267

Pista chegou a ficar interditada enquanto bombeiros faziam socorro

Daniele Valentin

Publicado em 08/02/2019 às 18:13

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Um condutor de um Honda Civic - ainda não identificado - morreu no fim da tarde desta sexta-feira (8), em acidente na BR-267, entre Bataguassu e Nova Casa Verde. A colisão frontal entre dois veículos aconteceu no km 39.

Conforme o Da Hora Bataguassu, o condutor do Honda Civic com placas de Maringá (PR), seguia em direção a Nova Casa Verde, quando bateu de frente com o veículo Ford/Ranger, com placas de Presidente Prudente (SP), que seguia no sentido contrário.

O condutor do veículo Ranger ficou preso as ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto socorro de Bataguassu, com suspeita de fratura na perna direita e braço esquerdo. A pista chegou a ficar interditada enquanto bombeiros faziam socorro.

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