PRF lança Operação Carnaval 2019 com 38 novos pontos de radar na BR-163

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciará às 0h da próxima sexta-feira, 1º de março, a Operação Carnaval 2019, que segue até às 12h de quarta-feira, 6 de março. Com seis dias de Operação, neste ano as fiscalizações nas rodovias federais ganharam 38 novos pontos de radares fixos que irão se somar aos 13 já existentes. Ao todo serão 51 pontos de fiscalização de velocidade somente na BR-163.

Os equipamentos são operados pela Concessionária CCR/MS Via e as imagens capturadas serão processadas pela PRF. Além dos radares fixos, a PRF ainda possui 5 radares portáteis que são operados pelos policiais em locais de maior incidência de infrações e acidentes com gravidade. Assim o total de radares operando na BR-163 pode chegar a 56.

Para o Superintendente da PRF em MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva:” Os radares têm sido importantes aliados na redução de números de acidentes e mortes em nossas rodovias, diminuindo uma parcela da quantidade total, mas principalmente sua letalidade que decorre do excesso de velocidade

Os números apontam a recente reversão. O total de acidentes caiu em 22% e o de mortes, 33% somente no período de um ano. Em 2017 foram 1.922 acidentes com 162 mortes, Já em 2018, foram 1.498 acidentes e 108 mortes” (período de um ano).

A Operação Carnaval 2019 está inserida dentro da 2ª etapa da Operação RodoVida, que teve início no dia 14 de dezembro de 2018 e segue até o dia 10 de março de 2019, abrangendo as festividades de fim de ano, férias escolares e o Carnaval. O período das festas carnavalescas, há um acentuado aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais e uma notória elevação do consumo de bebidas alcoólicas, fatores esses que contribuem para o aumento da violência no trânsito, elevando a gravidade dos acidentes.

Para reduzir o número e a gravidade dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com reforço de policiais do setor administrativo concentrando o policiamento ostensivo preventivo em horários e locais de maior fluxo e incidência de acidentes graves, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez.

Os policiais rodoviários federais intensificarão as atividades de fiscalização com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas relacionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

A Educação para o trânsito é o trabalho constante e massivo da PRF. Em algumas Unidades Operacionais, os policiais convidam motoristas e passageiros a assistirem vídeos reais em que são mostrados condutas imprudentes e irresponsáveis no trânsito. Todos são colocados à refletirem sobre seu próprio comportamento e adotar uma postura mais consciente e responsável a fim de construir um trânsito mais seguro.

Dicas para uma viagem segura

Planejamento: é fundamental e deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento.

Revisão do veículo antes de viajar: pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e sinalização;

Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

Faróis ligados mesmo durante o dia para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

Em Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

No feriado de Carnaval 2018 a PRF registrou, em Mato Grosso do Sul, 5.088 de flagrantes de excesso de velocidade, 355 infrações de ultrapassagens indevidas, sendo dessas, 336 praticadas em faixa dupla contínua. O não uso do cinto de segurança foi responsável por 203 infrações, sendo 153 pelos passageiros do banco traseiro e 43 por crianças não estarem na cadeirinha ou assento de elevação. Nos seis dias do feriado, foram notificados 32 acidentes, sendo 5 graves. 30 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa morreu. Foram realizados 5.131 testes de etilômetro, 80 pessoas autuadas e 19 pessoas presas por embriaguez ao volante.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pista simples. O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

É proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros; e

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

Horário de restrição nas rodovias federais do país:

Sexta-feira, 01/03/2019 das 16h às 22h

Sábado, 02/03/2019 das 06h às 12h

Terça-feira, 05/03/2019 das 16h às 22h

Quarta-feira, 06/03/2019 das 06 às 12h

Balanço Final da será divulgado na quarta-feira dia 06 de março após o término da Operação.