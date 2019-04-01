Motorista embriagado e sem habilitação bate em muro e é preso em Bonito

Bonito
Um motorista embriagado foi preso nesta segunda-feira pela Polícia Militar de Bonito após bater o veículo em um muro de um terreno baldio, na Rua General Osório, no Centro.
No local, a equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar encontrou o carro, um Fiat Uno vermelho, abandonado.
Após rondas pela região, os policiais localizaram o condutor machucado e o encaminharam para o hospital.
De acordo com a polícia, após o atendimento médico, o motorista de 27 anos, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) realizou o teste do bafômetro, onde foi constatada a embriaguez.
O motorista foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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