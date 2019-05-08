Guia Lopes da Laguna recebe movimento “Maio Amarelo” em escola estadual

Alunos do EJA da Escola Estadual Alziro Lopes, em Guia Lopes da Laguna, receberam palestra alusiva ao “Movimento Maio Amarelo” com tema “No Trânsito, o sentido é a Vida”.

A palestra foi ministrada pelo sargento Paulo Sérgio da Silva que falou sobre objetivo da campanha, municipalização e fiscalização do trânsito; além dos tipos mais comuns de infrações e crimes de trânsito cometidos pelos condutores.

A sexta edição do Movimento propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

As atividades do movimento serão realizadas na cidade durante todo o mês de maio.