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Trânsito

Guia Lopes da Laguna recebe movimento “Maio Amarelo” em escola estadual

A sexta edição do movimento propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações

Thailla Torres

Publicado em 08/05/2019 às 14:35

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Alunos do EJA da Escola Estadual Alziro Lopes, em Guia Lopes da Laguna, receberam palestra alusiva ao “Movimento Maio Amarelo” com tema “No Trânsito, o sentido é a Vida”.

A palestra foi ministrada pelo sargento Paulo Sérgio da Silva que falou sobre objetivo da campanha, municipalização e fiscalização do trânsito; além dos tipos mais comuns de infrações e crimes de trânsito cometidos pelos condutores.

A sexta edição do Movimento propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

As atividades do movimento serão realizadas na cidade durante todo o mês de maio.

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