Guia Lopes da Laguna recebe movimento “Maio Amarelo” em escola estadual

Trânsito
A sexta edição do movimento propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações
Alunos do EJA da Escola Estadual Alziro Lopes, em Guia Lopes da Laguna, receberam palestra alusiva ao “Movimento Maio Amarelo” com tema “No Trânsito, o sentido é a Vida”.
A palestra foi ministrada pelo sargento Paulo Sérgio da Silva que falou sobre objetivo da campanha, municipalização e fiscalização do trânsito; além dos tipos mais comuns de infrações e crimes de trânsito cometidos pelos condutores.
A sexta edição do Movimento propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.
As atividades do movimento serão realizadas na cidade durante todo o mês de maio.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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