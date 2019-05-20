Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:10

Buscar

Últimas notícias
X

Trânsito

Quem curte carros modificados precisa estar atento as regras do Detran

Conhecer as leis e as regras é fundamental, principalmente quando vamos fazer investimentos em modificações

Thailla Torres

Publicado em 20/05/2019 às 15:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Quem curte carros modificados, precisa ficar atendo ao procedimento para as alterações. É possível modificar veículos de forma a atender a legalidade exigida pelo órgão regulador mas, algumas mudanças exigem um processo necessário.

Para as alterações mais comuns como o rebaixamento e alteração de sistema de iluminação, será exigido a CSV(Certificado se Segurança Veícular).

O chefe de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), André Canuto, explica que o primeiro passo é levar o veículo até o órgão, informar a mudança e fazer uma vistoria. “Após isso será emitido a autorização para a modificação”, concluiu.

O próximo passo, após a autorização, é procurar uma empresa especializada, com peças novas e nota fiscal. Depois será necessário apresentar o carro a ITL (Instituição técnica licenciado) credenciada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) para ser submetido a inspeção e aprovado.

Por fim, depois de aprovado, é necessário retornar ao Detran para ter o CSV (Certificado de Segurança Veicular), que será um registro nas observações do CRV (Certificado de Registro do Veículo). É importante ressaltar que algumas alterações tem o risco de serem de serem negadas pelo órgão.

Desta forma, conhecer as leis e as regras é fundamental, principalmente quando vamos fazer investimentos em modificações, para saber o que pode ou não ser feito, acesse a  portaria 38.

É possível também acessar o site do Detran e saber a documentação exigida para cada alteração.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Idoso morre após acidente com caminhão na BR-262

Acidente

Mulher morre após colidir com cavalo na BR-262

Acidente

Acidente na BR-060: Caminhão cai na serra de Maracaju

Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia

Trânsito

Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhão na MS-162

Publicidade

Detran

Rompimento de cabo de fibra ótica da OI prejudica agências do Detran-MS

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo