Detran notifica donos de 2,4 mil veículos que podem ir a leilão

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) convocou nesta terça-feira (11) os donos de 2.415 veículos apreendidos que correm risco de ir a leilão caso não sejam retirados do pátio. A notificação foi publicada em suplemento do Diário Oficial do Estado.

Do total de veículos, 1.637 são motocicletas.

O prazo para a retirada do veículo segue a resolução 623 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que no artigo 24 prevê a devolução do veículo ao proprietário até o último dia útil anterior à realização do leilão, desde que todos os débitos sejam quitados.

O Detran alerta ainda que se mesmo com o valor arrecadado com a venda do automóvel não for possível quitar as dívidas, o dono será cobrado na Justiça.